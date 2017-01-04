TSK DAEŞ'i Vurdu! 104 Hedef Yerle Bir, 6 Terörist Öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan bilgilendirmeye göre, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 134. gününde, muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Gruplarınca, havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik planlı harekatın icrasına devam edildi.

104 HEDEF YERLE BİR

Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 104 DAEŞ terör örgütü hedefi, ateş destek vasıtaları ile (Fırtına, ÇNRA, havan, tank) yapılan atışlar sonucunda baskı altına alınarak kullanılamaz hale getirildi.

6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Gün içinde çatışmalar ve topçu atışları sonucu 6 terör örgütü DAEŞ mensubu da etkisiz hale getirildi.

'SİVİL HALK' HASSASİYETİ

Genelkurmay Başkanlığı tarafından harekatın son durumuna ilişkin yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

"Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik planlı harekatın icrasına devam edilmiştir. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 104 DEAŞ terör örgütü hedefi, ateş destek vasıtaları ile yapılan atışlar sonucunda baskı altına alınmış, birçok hedef kullanılamaz hale getirilmiştir. Gün içerisinde, çatışmalar ve topçu atışları sonucu toplam 6 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, gerek icra edilen hava harekatları, gerek ateş destek vasıtalarımız ile açılan ateşlerde ve gerekse DEAŞ teröristleriyle girilen çatışmalar esnasında bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir."