Türk Silahlı Kuvvetlerince, Şırnak Kırsalında Devam Eden Operasyonda, Bir Mağarada Tespit Edilen ve...
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Şırnak kırsalında devam eden operasyonda, bir mağarada tespit edilen ve saldırı hazırlığı içinde olan bölücü terör örgütü üyesi teröristler, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Şırnak kırsalında devam eden operasyonda, bir mağarada tespit edilen ve saldırı hazırlığı içinde olan bölücü terör örgütü üyesi teröristler, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.