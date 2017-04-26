Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyinde bulunan Zap bölgesindeki bölücü terör örgütüne ait hedeflere düzenlenen hava harekatında çok sayıda silah mevzisi, barınak ve sığınak vuruldu, saldırı hazırlığındaki iki terörist etkisiz hale getirildi.