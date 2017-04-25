Türk Silahlı Kuvvetlerince, Hava Harekatında, Irak Kuzeyi Sincar Dağı Bölgesinde 40, Suriye...
Türk Silahlı Kuvvetlerince, hava harekatında, Irak kuzeyi Sincar Dağı bölgesinde 40, Suriye kuzeydoğusu Karaçok'ta 30 civarında bölücü terör örgütü mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince, hava harekatında, Irak kuzeyi Sincar Dağı bölgesinde 40, Suriye kuzeydoğusu Karaçok'ta 30 civarında bölücü terör örgütü mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.