11 Askerin Şehit Olduğu Saldırıyı Düzenleyen Terörist 20 Yıl Sonra Öldürüldü

Tunceli Kutu Deresi bölgesinde 26 Mart 2017 tarihinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 1997 yılında Kuzey Irak'ta düzenlenen operasyonda füze atışı ile vurulan ve 11 askerin şehit olduğu olayda helikoptere ateş eden "Ferhat Dersim" kod adlı Yusuf Doğan olduğu belirlendi.

11 ASKER ŞEHİT OLMUŞTU

26 Mart 2017 tarihinde Tunceli Kutu Deresi bölgesinde operasyon yapan birliklerimiz tarafından arazi arama tarama faaliyetlerinde teröristlerin saklandığı sığınak tespit edildi ve teslim ol çağrılarına ateşle karşılık veren teröristler silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Daha sonra yapılan incelemelerde operasyonda ölü olarak ele geçirilen teröristlerden birinin, 1997 yılında Kuzey Irak'ta düzenlenen operasyonda füze atışı ile vurulan ve 11 askerin şehit olduğu olayda helikoptere ateş eden Ferhat Dersim kod adlı Yusuf Doğan olduğu belirlendi.

1 HAFTADA 36 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Diyarbakır, Şırnak, Batman, Tunceli, Hakkari ve Kars'ta PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda son bir haftada 36 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında PKK'nın sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan bölgeleri son bir haftada teröristlerden temizlemek ve bahar-yaz dönemine yönelik hazırlıklarını kısıtlamak amacıyla başlatılan operasyonlara aralıksız devam edildiği belirtildi,

Diyarbakır Kulp - Lice - Hani, Şırnak Beytüşşebap - Akçay, Batman Gercüş, Tunceli merkez (Kutu Deresi Bölgesi), Hakkari Yüksekova ve Kars Sarıkamış bölgelerinde büyük ve orta çaplı operasyonlarda 36 terörist etkisiz hale getirildi.

ELE GEÇİRİLEN MÜHİMMATLAR

Operasyonlarda 26 piyade tüfeği, 1 uçaksavar makineli tüfek, 47 el bombası, 3 roketatar ele geçirilmiş, 10 mayın, 11 EYP tespit edilerek imha edildi. Ayrıca, yaklaşık 850 kg amonyum nitrat, 20 kg TNT ile çok miktarda değişik çap ve cinste mühimmat ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan kablo, fünye ve patlayıcı madde ele geçirildi.

Teröristler tarafından kullanılan 21 sığınak, barınak ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirildi. PKK'nın en önemli finansal kaynaklarından olan kaçakçılık ile mücadeleye yönelik sınır hattında alınan tedbirler neticesinde; 156 kg kubar esrar, 4 kg uyuşturucu ve 25.300 paket kaçak sigara ele geçirildi.Sınır denetim ve kontrolleri sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 4 bin 913 kişi yakalandı.