Türk Silahlı Kuvvetlerince, bu sabah 07.10-07.22 saatleri arasında Adıyaman kırsalına ve 08.31-09.27 saatleri arasında Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendiği, Sinat-Haftanin bölgesinde 6, Adıyaman kırsalında 8 olmak üzere eylem hazırlığındaki 14 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.