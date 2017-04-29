TSK Duyurdu: Sincar ve Karakoç'ta 89 Terörist Öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), 25 Nisan'da Irak'ın kuzeyindeki Sincar bölgesine yönelik hava harekatında PYD/YPG/PKK kamplarındaki 40'tan fazla teröristin, Suriye'nin kuzeyindeki Karaçok'a yönelik hava harekatında da terör örgütünün üslenme alanında 4'ü üst düzey 49 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

TSK HAVA HAREKATINA İLİŞKİN BİLGİ VERDİ

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Sincar ve Suriye'nin kuzeyindeki Karaçok dağlarında bulunan bölücü terör örgütü hedeflerine yönelik 25 Nisan'da gerçekleştirilen hava harekatlarının sonuçlarına ilişkin bilgi verildi.

SİNCAR'DA 4'Ü ÜST DÜZEY 40, KARAKOÇ'TA 49 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Buna göre, hava harekatlarında Sincar Dağı bölgesinde bulunan PYD/YPG/PKK kamplarındaki 40'tan fazla terörist, Karaçok Dağı bölgesindeki PYD/YPG/PKK üslenme alanında da 4'ü üst düzey olmak üzere 49 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.



90 TERÖRİST YARALANDI

Aralarında sözde üst düzey sorumluların da olduğu 90'ın üzerinde terörist yaralandı. Yaralıların tedavi amacıyla Irak'ın kuzeyindeki hastanelere nakledildikleri ve durumlarının ağır olduğu yönünde bilgiler elde edildi.

PANİKLERİ TELSİZ KONUŞMALARINA YANSIDI

Teröristlerin telsiz konuşmalarından, Karaçok Dağı bölgesindeki hava harekatında etkisiz hale getirilen ve isimleri gizli tutulan üst düzey 4 teröristin, örgüt mensuplarının moral ve motivasyonunu bozmamak için DEAŞ'la mücadele sırasında öldüklerinin söylenmesi yönünde plan yapıldığı belirlendi.