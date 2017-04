Türk Silahlı Kuvvetleri 112 Teröristin Etkisiz Hale Getirildiğini Açıkladı

Türk Silahlı Kuvvetleri Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında 112 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve operasyonlarda çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamada; "Ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak maksadıyla; yurt içerisinde bölücü terör örgütüne (BTÖ) karşı azimli ve kararlı mücadelesini sürdürürken, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde güvenliğin sağlanması ve bölgede terör nedeniyle göç etmiş halkın geri dönüşüne destek kapsamındaki faaliyetleri yürütmeye devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.



Yapılan operasyonlarla ilgili olarak, "Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında; geçtiğimiz hafta içerisinde (20 - 28 Nisan 2017) BTÖ'nün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan bölgeleri (özellikle Hakkari, Şırnak, Tunceli, Diyarbakır, Batman, Kars) teröristlerden temizlemek ve bahar/yaz dönemine yönelik hazırlıklarını kısıtlamak maksadıyla başlatılan operasyonlara aralıksız devam edilmiş, bu kapsamda; Şırnak / Beytüşşebap, Bestler-Dereler, Hakkari / Yüksekova, Siirt / Pervari, Diyarbakır / Lice, Kulp, Mardin / Dargeçit, Tunceli / Aliboğazı, Bitlis / Merkez ve Kars / Sarıkamış-Kağızman bölgelerinde orta çaplı operasyonlar icra edilmiş, icra edilen operasyonlarda; 112 terörist etkisiz hale getirilmiş, 53 piyade tüfeği, 2 makineli tüfek, 6 RPG-7 roketatar, 1 adet 60 mm havan, 4 keskin nişancı tüfeği, 1 SA-18 güdümlü füze mühimmatı, 2 tabanca/makineli tabanca ve 78 el bombası ele geçirilmiş, 109 EYP tespit edilerek imha edilmiş, 7.440 kg amonyum nitrat, çok miktarda değişik çap ve cinste mühimmat ile EYP yapımında kullanılan kablo, fünye ve patlayıcı madde ele geçirilmiş, teröristler tarafından kullanılan 69 sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirilmiş, BTÖ'nün en önemli finansal kaynaklarından olan uyuşturucu üretimi, ticareti ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik icra edilen operasyonlar ve hudut hattında alınan tedbirler neticesinde; 50 kg toz esrar, 579 kg kubar esrar, yaklaşık 4 kg uyuşturucu ve 26.200 paket kaçak sigara ele geçirilmiş, Etkili hudut denetim ve kontrolleri sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 4.765 kişi yakalanmış, 12 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 15 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır." bilgileri kamuoyu ile paylaşıldı.



Açıklamada, "Bu hafta özellikle Şırnak / Beytüşşebap, Bestler-Dereler, Hakkari / Yüksekova, Siirt / Pervari, Diyarbakır / Lice - Kulp, Mardin / Dargeçit, Tunceli / Aliboğazı, Bitlis / Merkez ve Kars / Sarıkamış-Kağızman bölgelerinde yürütülen orta çaplı operasyonlar sonucunda bölücü terör örgütüne ağır kayıplar verdirilmiştir. Yürütülen başarılı ve kararlı operasyonlar ile tespit edilen sığınaklarda ele geçirilen silah, mühimmat ve patlayıcı madde yapımında kullanılan malzemeler imha edilmiş, bu sayede bölücü terör örgütünün bölgedeki hain emellerinin ve saldırı planlarının önüne geçilmiştir. Bölücü terör örgütünün önemli gelir kaynaklarından olan uyuşturucu ve kaçakçılık faaliyetleri, hudut hattında alınan etkili tedbirlerle engellenmeye devam edilmiştir. Hudut bölgelerinde alınan tedbirler sayesinde hafta içinde yaklaşık 5000 kişi yakalanmış ve çok miktarda uyuşturucu madde ve kaçak sigara ele geçirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri; 2017 yılının başından itibaren sürdürdüğü kararlı duruşla ve özellikle kış aylarından itibaren yürütülen başarılı operasyonlarla bölücü terör örgütüne büyük kayıplar verdirmek suretiyle bölücü terör örgütü üzerindeki baskısını artırmaktadır. Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetleri vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini temin etmek için en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlı mücadelesine devam edecektir." ifadelerine yer verildi.



Suriye kuzeyinde icra edilen harekat kapsamında ise; "Hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ tehdidi ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak, sivilleri korumak ve sivillerin yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek maksatlarıyla icra edilmekte olan harekatta, TSK tarafından desteklenen ÖSO'nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskün mahal ve 2.015 km'lik alan kontrol altına alınmıştır. Bab ilçe merkezi, Kabbasin ve Bzagah bölgelerinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PYD/YPG/PKK terörist unsurlarının Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir." denildi.



Yapılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, milli birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta PYD/YPG/PKK, FETÖ/PDY ve DEAŞ olmak üzere diğer tüm terör örgütleriyle mücadelesini kesintisiz olarak sürdürecektir. Milli varlığımızın ve bölünmez bütünlüğümüzün koruyucusu olan Türk Silahlı Kuvvetleri, bugün olduğu gibi bundan sonra da vatan toprağının ve milli birliğimizin korunması için kararlı duruşuyla kendisine verilecek her türlü görevi yerine getirecek güç ve kudrete sahiptir." ifadeleri kullanıldı. - ANKARA