Türk Silahı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 152. gününde, 165 DEAŞ terör örgütü hedefi vuruldu, 11 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahı Kuvvetlerince Suriye'nin Kuzeyindeki Terör Hedeflerine Yönelik Devam Eden Fırat Kalkanı...
Türk Silahı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 152. gününde, 165 DEAŞ terör örgütü hedefi vuruldu, 11 terörist etkisiz hale getirildi.
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