Türk Semazenlerden Mescid-i Aksa'da Sema Gösterisi

Miraç Kandili için Kudüs'e gelen Türk semazenler Mescid-i Aksa'nın avlusunda sema gösterisi yaptı.



Yunus Emre Enstitüsü Kudüs Türk Kültür Merkezinin Miraç Kandili dolay?sıyla düzenlediği etkinliğe katılmak için Kudüs'e gelen Türk semazenler, Aksa'yı ziyaret ederek öğle namazını burada kıldı.



Ayasofya Musiki Topluluğu adlı semazen grubu, namazın ardından avludaki Filistinlilere kısa bir sema gösterisi sundu.



Etkinliği düzenleyen Yunus Emre Enstitüsü Kudüs Türk Kültür Merkezinin Müdür Yardımcısı Reha Ermumcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin tüm insanlığa mal olmuş düsturuna belki bugün en fazla Kudüs şehrinin ihtiyacı bulunmaktadır." dedi.



Kudüs'ün her türlü dini ve kültürel farklılıklara rağmen Osmanlı idaresinde tamamen barış içerisinde yaşadığını vurgulayan Ermumcu, şunları kaydetti:



"Kudüs şehrinin tarihsel örnekliğini bugüne taşımak sorumluluğumuzdadır. Mescidi Aksa'da gerçekleşen bu etkinlik sonrası akşamleyin Daru'l Tifl Okulunda da Türk Tasavvuf Musikisi'nden klasik örnekler semazenler eşliğinde Kudüslülere seslendirilecek. Yunus Emre Enstitüsü Kudüs Türk Kültür Merkezi olarak zengin kültürel birikimimizi dost Filistin halkıyla paylaşmaktan onur duymaktayız."



Kudüs sokaklarında Miraç Kandili coşkusu



Öte yandan Miraç Kandili vesilesiyle yüzlerce Filistinli öğrenci bando çalarak Mescid-i Aksa'ya yürüdü.



Doğu Kudüs'ün Selahaddin ve Sultan Süleyman caddeleri boyunca ellerinde taşıdıkları sancaklarla yürüdükten sonra Eski Şehir'in ana girişlerinden olan Şam Kapısı'ndan şehre giren bando ve izci ekibi, Kattanin (pamukçular) Kapısı'ndan geçerek Mescid-i Aksa'nın avlusuna ulaştı.



Öğrencilerin, Mescid-i Aksa'nın avlusunda bir müddet dolaştıktan sonra Kubbetu's-Sahra'nın etrafında atılan turla son bulan yürüyüşü yaklaşık üç saat sürdü.