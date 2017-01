Türk Şekercisi, Çin'in Artan Alım Gücünü Fırsata Çevirecek

TÜRK şekerleme sektörü geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği 3.2 milyar dolarlık şekerli mamuller ithalatı ile dünyanın en büyük pazarlarından biri olan Çin'e yönelik açılımını sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta ağırlanan 24 firmalık Çinli alım heyetiyle olumlu geçen 700 iş görüşmesi yapan şekerlemeciler, Çin'den 3 alım heyeti daha getirmeyi hedefliyor. Alternatif pazarlara yönelik iş geliştirme faaliyetlerini hızlandıran Türk şekerlemecisi; hedef ülke olarak belirlediği Çin'deki pazar payını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği ve Şekerli Mamuller Tanıtım Grubu (ŞTG) olarak Çinli alım heyetini İstanbul'da ağırladıklarını belirten ŞTG Başkanı Hidayet Kadiroğlu "Dünyanın en büyük şekerli mamuller ithalatçılarından olan Çin pazarındaki payımızı artırmak için 24 firmalık bir alım heyetini Ekonomi Bakanlığımızın Ur-Ge projesi kapsamında ülkemizde ağırladık. Çin'in geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği 3.2 milyar dolarlık şekerli mamuller ithalatından aldığımız pay yüzde 1 bile değil. Bu oran bizim ihracat potansiyelimizin çok altında. Hedef pazarlarımızı belirlerken ihracat potansiyelimizin yüksek fakat rakamlarımızın düşük olduğu pazarları hedefledik. Çin pazarını yaklaşık 10 yıldır gözlemliyoruz, özellikle son dönemlerde alım gücünün artmasıyla ithal ürünlere karşı ilgileri de artmış durumda. Bizim bu pazardaki rakiplerimiz Uzakdoğulu üreticiler, ABD ve Avrupalılar… Çin halkının alım gücünün artmasıyla doğru orantılı olarak ithal ürünlere olan ilginin artmasını, Türk şekerleme ihracatçıları olarak fırsata çevireceğiz. Çin'den gelen alım heyeti ile 2016 yılında 13 ülkeden toplam 43 firmayı alım heyeti kapsamında ülkemizde ağırlamış olduk" dedi.



700 İŞ GÖRÜŞMESİ MEMNUN ETTİ



Çin'den gelen heyetin lokum başta olmak üzere şeker, çikolata ve unlu mamullere gösterdiği ilgiden memnun olduklarını belirten Hidayet Kadiroğlu, "Çin'de lokomatif ürünümüz lokumun tanıtımını adım adım yapacağız. Çünkü lokum, Uzakdoğu kültürünün sevebileceği geleneksel bir ürün... Gelen alım heyetinden aldığımız geri dönüşler, Çin pazarında lokum öncülüğünde büyümemiz gerektiğini gösteriyor. Ağırladığımız firmaları daha önce katıldığımız fuarlarda ekibimizle birlikte tek tek ziyaret ettik, kişisel iletişim bilgilerini aldık ve ülkemize gelmeleri konusunda kendilerini ikna ettik. Bu, Çin'den gelecek son alım heyeti değil, devamında 3 alım heyetini daha ülkemizde ağırlamayı hedefliyoruz.ö dedi. Düzenlenen alım heyetinde 700'e yakın iş görüşmesinin gerçekleştirildiğini vurgulayan Kadiroğlu, "Çin'den gelen alım heyetini ülkemizde ağırlamak bizim için çok önemli. Bu tarz organizasyonlar, Türk ve Çin ticari ilişkilerine ivme kazandıracaktır. Buraya alım heyeti ile gelen firmaları ihracatçılarımızın fabrikalarında ağırladık. Üretimimize olan güvenimiz arttı. Şekerli ve çikolatalı mamul talepleri olan firmalar ile heyette yer alan kuruyemiş, makarna ve meyve suyu talebi olan firmalar da yerli ihracatçılar ile buluşturuldu. Çin'den gelen alım heyeti burada bulunduğu 4 günlük süre boyunca 700'e yakın iş görüşmesi gerçekleştirmiş oldu" dedi.



ÇİNLİLERİN İTHAL ÜRÜNLERE İLGİSİ ARTIYOR



Çin'den gelen 24 firmalık alım heyeti içerisinde yer alan Eurasian Food Group Co. Ltd. CEO'su Liu Zhi Jun, "10 yıldır 10'un üstünde ülkeden gıda ithalatı yapıyoruz. Bu yıl 30 milyon dolar alım yaptık. Türk mallarını almaya 3 yıl önce başladık ve her geçen gün talep artıyor. Özellikle çikolata şekerleme ve kek ürünlerine ilgi çok fazla. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin Çin'de aldığı pazar payının çok büyüyeceğini düşünüyorum. Çin'de bu üretimi yaparsak, buradaki kaliteyi ve avantajı yakalayamayız. Bir de Çin'de ithal ürünlere rağbet çok fazla. 3 senede Türkiye'den 2016'da 5 milyon dolarlık olmak üzere toplamda 10 milyon dolarlık ürün aldık. 2017 yılında en az 10 milyon dolarlık şekerleme alacağız" diye söyledi. Çin halkının damak tadına uygun üretim yaptırmayı planladıklarını da vurgulayan Jun, "Türk ürünlerinin fiyatı da tadı da iyi bize uygun fakat Türkler biraz daha tatlı şeyleri seviyor, Çinliler daha soslu şeyleri seviyor, ikili görüşmelerde ürünlerin tadında değişiklik yapmayı görüştük" dedi.



- İstanbul