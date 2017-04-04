Türk Savaş Gemileri Batum'da

Türk savaş gemileri, Gürcistan'ın Batum kentinde ziyaretçileri ağırlıyor.



Marmara Denizi ve Karadeniz'de icra edilen "Deniz Yıldızı 2017" tatbikatı kapsamında dün Batum limana gelen TCG Kalkan P 331 Hücumbotu ve TCG Yıldırım F 243 Fırkateyni ziyaretçileri kabul etmeye başladı.



Batum ve Acara bölgesi sakinlerinin yanı sıra yabancı turistler, Türk Deniz Kuvvetlerine ait hücumbotu ve fırkateyni büyük merakla inceledi.



Batum Türk Okulu öğrencileri de gemileri ziyaret etti.



Gemiler, Türk ve Gürcü deniz kuvvetlerinin 5 Nisan'daki ortak deniz tatbikatının ardından Batum'dan ayrılacak.



Geçen yıl da Türk Deniz Kuvvetlerine ait TCG Yavuz F 240 Fırkateyni, "Deniz Yıldızı Tatbikatı" kapsamında Batum Limanı'na demir atmıştı.