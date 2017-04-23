Türk Sanatçılardan Kudüs'te Konser

- Etkinliği izlemeye gelenler

Tasavvuf musikisi konseri ve sema mukabelesi icrası Yunus Emre Enstitüsü Kudüs Türk Kültür Merkezi'nin düzenlediği etkinlik kapsamında, Türkiye'den gelen sanatçılar, tasavvuf musikisi konseri ve sema mukabelesi icra etti.



El Kamandjati Derneği tarafından Filistin'in farklı şehirlerinde 5-23 Nisan tarihlerinde düzenlenen kültür festivalinin bugünkü bölümüne katılan Ayasofya Musiki Topluluğu Semazen Grubu, Doğu Kudüs'teki Daru'l Tifl okulunda Filistinlilerle buluştu.



Semazenler eşliğinde Türk tasavvuf musikisinden klasik örnekler icra eden grup, Filistinlilerin beğenisini topladı. İzleyicilerin yoğun ilgisi üzerine programı bir süre daha uzatan sanatçılar, "Bir gece Muhammed'e çalabtan geldi Burak", "Ateş-i aşkınla yandım" ve "Canım kurban olsun senin yoluna" gibi eserleri seslendirdi.



Ayasofya Musiki Topluluğu Semazen Grubu öğle namazının ardından da Mescid-i Aksa'nın avlusunda kısa bir sema gösterisi icra etmişti.