Türk Sanatçılardan Kudüs'te Konser

Yunus Emre Enstitüsü Kudüs Türk Kültür Merkezi'nin düzenlediği etkinlik kapsamında, Türkiye'den gelen sanatçılar, tasavvuf musikisi konseri ve sema mukabelesi icra etti.



El Kamandjati Derneği tarafından Filistin'in farklı şehirlerinde 5-23 Nisan tarihlerinde düzenlenen kültür festivalinin bugünkü bölümüne katılan Ayasofya Musiki Topluluğu Semazen Grubu, Doğu Kudüs'teki Daru'l Tifl okulunda Filistinlilerle buluştu.



Semazenler eşliğinde Türk tasavvuf musikisinden klasik örnekler icra eden grup, Filistinlilerin beğenisini topladı. İzleyicilerin yoğun ilgisi üzerine programı bir süre daha uzatan sanatçılar, "Bir gece Muhammed'e çalabtan geldi Burak", "Ateş-i aşkınla yandım" ve "Canım kurban olsun senin yoluna" gibi eserleri seslendirdi.



Yunus Emre Enstitüsü Kudüs Türk Kültür Merkezi Müdürü Furkan Özdemir, programın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerin yaşadığı baskıları bir nebze de olsa hafifletmek için bu tür etkinliklerin çok önemli olduğunu belirtti.



Miraç Kandili'ne denk gelmiş olmasının etkinliğe ayrı bir anlam kattığını vurgulayan Özdemir, "Filistin'in kalbi Kudüs'e geleneksel ve kültürel musiki gezisi şiarıyla yola çıkan El Kamanjati Derneği, işgal altındaki Filistin'in farklı şehirlerinde yaklaşık 20 gündür beri devam eden ve farklı ülkelerden sanatçıların katıldığı musiki konserleri yapıyor. Biz de bu etkinlik kapsamında kardeş Filistin halkı ile Türk sanatçıları buluşturmuş olmaktan mutluluk duyuyoruz. İnşallah farklı alanlarda kardeş iki ülke halkları arasındaki bağları daha da güçlendirecek faaliyetlerimiz bundan sonrada devam edecek." ifadelerini kullandı.



Ayasofya Musiki Topluluğu Semazen Grubu öğle namazının ardından da Mescid-i Aksa'nın avlusunda kısa bir sema gösterisi icra etmişti.