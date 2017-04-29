Türk Sanatçılardan "İstanbul Londra ile Buluşuyor" Sergisi

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Türk sanatçıların eserlerinin yer aldığı "İstanbul Londra ile Buluşuyor" adlı karma sergi açıldı.



Başkentin merkezindeki Strand Galeri'de düzenlenen serginin açılışına, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinden Birinci Müsteşar Cem Işık, KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Zehra Başaran, koleksiyonerler, bloggerlar, sanatseverler ve çok sayıda davetli katıldı.



Londra'da yaşayan sanat danışmanı Zeynep Ober'in himayesinde oluşturulan "İstanbul Londra ile Buluşuyor" sergisinde, Türkiye ve İngiltere'de yaşayan 7 Türk sanatçının eserleri yer alıyor.



Sanat danışmanı Gülce İlken ile organizatör Devrim Karabulut'un katkılarıyla hazırlanan sergide, Türkiye teması odağında üretilen fotoğraf, takı, yağlı boya resim ve heykel gibi eserler bulunuyor.



Türkiye'nin kültürel zenginliği ile çağdaş sanat alanındaki üretiminin tanıtımının amaçlandığı sergide ziyaretçilere, beğendikleri eserleri satın alma imkanı sunuluyor.



Sergi, 5 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.