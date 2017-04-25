Türk Sanatçı Derken, İlk Kişisel Sergisini Floransa'da Açtı

Ankaralı sanatçı Derken, İtalya'nın Floransa kentinde önde gelen sanat merkezlerinden Galleria d'Arte Mentana di Firenze'de, Trasparanze Monocrome (Tek Renk Şeffaflıklar) isimli ilk kişisel sergisini gerçekleştirdi.



Sergi üniversite profesörlerinin, sanat tarihçilerinin ve eleştirmenlerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Derken, katılımcılara tamamen kendisi tarafından başlatılan "Sisli Sanat" akımı hakkında bilgiler verdi. Yaşarken, "var olmamanın" sınırına gelen insan temasını işlediğini belirten sanatçı, amacının farkındalık uyandırarak, insanlara sisin içinde de olsa var olma patansiyeli taşıdıklarını hatırlatmak olduğunu söyledi.



Resimlerini bu akımın ifadesi olan özgün bir teknikle işleyen Derken'in çalışmalarının, sanat tarihi profesörü Giampaolo Trotta tarafından, yeni bir resim tekniği ve sanat akımı yarattığı tespit edilerek övgüye mazhar görüldüğü belirtildi. Sanatçının bazı eserleri, 26 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında Londra'nın ünlü sanat merkezlerinden Crypt Gallery'de de sergilenecek. - Floransa