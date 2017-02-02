Odunpazarı Halk Eğitimi Merkezi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından sezonun ilk konseri verilecek.
Odunpazarı Halk Eğitimi Merkezi Türk Sanat Müziği Korosu sezonun ilk konserini Şef Hüseyin Erbay yönetiminde 5 Şubat Pazar akşamı saat 20.00'de Hasan Polatkan Kültür Merkezi Konser Salonu'nda verecek. Konsere uzun zamandan beri hazırlanan koro, konserin birinci bölümünde Koro Bayati Araban makamından eserler seslendirecek. İlk bölümün solistleri ise Hakan Kafkas, Adalet Orak, Yunus Bilgiçli, Suzan Urgan ve Lütfiye Zengin olacak. Konserin ikinci bölümünde Koro Sanat Müziğinin sevilen eserlerinden bir demet sunulacak. Bu bölümün solistleri Haşim Dede, Gülşah Akgül Zafer, Mine Türkoğlu ve Figen Alkılıçgil olacak.
Sezonun ilk konserinin finali ise 1976 yılında koroya giren ve 1986 yılında açılan sınavı başarı ile kazanarak Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'na giren Asuman Ertekin yapacak. Yıllar sonra sanatsever Eskişehirlilerin huzuruna çıkacak olan Asuman Ertekin seslendireceği birbirinden güzel eserlerle sanatseverlere müstesna bir gece yaşatacak. Konsere Eskişehir dışından da bazı amatör koro Hoca- Şef ve öğrencilerinin de gelmesi bekleniyor. - ESKİŞEHİR
Türk Sanat Müziği Korosu'ndan Sezon Ortası Konseri
Odunpazarı Halk Eğitimi Merkezi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından sezonun ilk konseri verilecek.
Odunpazarı Halk Eğitimi Merkezi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından sezonun ilk konseri verilecek.