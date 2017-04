Türk 'Sanal Muhafız' Dünyayı Bosna'dan Koruyor - Saraybosna

EMRE BAŞTUĞ - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da açtığı ofisle işlerini büyüterek 135 ülkedeki müşterisinin adeta "Sanal muhafızı" haline gelen Türk bilişimci, güvenlik yazılımları ile "Dünyayı korumayı" hedefliyor.



Türkiye'de 2007'de kurduğu işletme ile bilişim sektörüne, "Zemana" isimli firması ile adım atan Orhan Akyürek, dünya geneline pazarladığı güvenlik yazılımlarıyla "Sanal muhafızlık" yapıyor.



Rusya'nın Washington Büyükelçiliği, Kanada Albert Üniversitesi gibi önemli kurumların sistemleri için de güvenlik yazılımları üreten Zemana, ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri başta olmak üzere dünya çapındaki saygın kuruluşlara hizmet veriyor.



Zemana Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Akyürek, Bosna Hersek'te bilişim alanındaki yatırım olanakları, güvenlik yazılımları ve siber sistemlerin önemi hakkında, AA muhabirine değerlendirmede bulundu.



Akyürek, Bosna Hersek'teki çok kültürlü yapı, eğitim seviyesi ve çok dilliliğin yaygın oluşunun, ülkeyi pazarlama stratejisi açısından cazip bir yer kıldığını belirterek, küçük devletlerin büyük başarılar ortaya koymasına "Pozitif ayrımcılık" ile yaklaşılması sayesinde, ülkeye gelen yatırımcıların özellikle Avrupa pazarına sıçrama yapabileceğini kaydetti.



Zemana olarak, kuruluşlarının üçüncü senesinde yurt dışına açıldıklarını anlatan Akyürek, güvenlik yazılımlarının yüzde 40'ını ABD, yüzde 35'ini AB ülkeleri olmak üzere toplam 135 ülkeye sattıklarını, şirketin bir "Dünya markası" haline gelmeyi amaçladığını, yaptıkları işlerle bu amaçlarını bir ölçüde gerçekleştirmiş olduklarını vurguladı.



Bugün bankacılık, ticaret ve hatta market alışverişinin dahi internet üzerinden yapıldığına dikkati çeken Akyürek, uzman oldukları alanın, bu işlemlerde paylaşılan ve kullanılan bilgileri koruma altında tutarak, bunların kötü niyetli kişilerin eline geçmesini önlemek olduğunu kaydetti.



Siber güvenlik ordusu



Akyürek, Türkiye'de siber güvenlik algısının daha yeni yeni oluşmaya başladığını belirterek, siber güvenliğin, her ülke için büyük önem taşıdığını ve artık savaşların dahi siber ortamlarda yapıldığını söyledi.



Pentagon, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) ve Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) gibi çok büyük kuruluşların bu alana büyük yatırımlar yaptığını kaydeden Akyürek, "Rusya, Çin, AB ülkeleri de bu konuda çok gelişmiş. Biz çok geç kaldık. Artık bunu yapmamız lazım çünkü bölgemizde güçlü bir Türkiye isteniyor. Güçlü olabilmemiz için bugünkü çağa uymamız lazım. O da bilişimden geçiyor." diye konuştu.



Akyürek, olası siber saldırılar için "Siber güvenlik ordusu" kurulması gerektiğini dile getirerek, bu ordunun, devletin güvenliği için çok önemli olduğunu aktardı.



"Cevherleri ortaya çıkarmalıyız"



Türkiye'de yeterli sayıda yetişmiş güvenlik yazılımcısı olmadığını belirten Akyürek, bu alandaki cevherleri ortaya çıkarmanın önemine işaret etti.



Akyürek, güvenlik yazılımcıları yetiştirmenin ve ortaya çıkarmanın devlet politikasına dönüşmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, "Biz Zemana olarak bu kalitedeyiz ve her türlü katkıyı verebiliriz. Birkaç devlet kuruluşuyla da bu konuda görüşmelerimiz var. İnşallah başarıya ulaşabilirsek, bir Türk ve vatansever olarak her şeyi yapmaya hazırız." şeklinde konuştu.