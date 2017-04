Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreteri ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Bilecik'te sağlık çalışanlarının sıkıntılarına değinerek, "Türkiye'de 500 bin civarında sağlık çalışanı var. Üniversite hastanelerimiz ve sağlık bakanlığı kurum, kuruluşlarında. Hakikaten çok zor şartlar içerisinde bir hizmet veriyorlar. Bir fedakarlık örneği gösteriyorlar" dedi.



Kahveci, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Bilecik'e geldi. Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci Bilecik ziyaretleri kapsamında ilk olarak Bilecik İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. Burak Öztop'u makamında ziyaret etti. Burada Bilecik'te sağlık hizmetleri hakkında bilgi veren Öztop, "Sağlık hizmetleri aksatılamaz, ertelenemez. 7 gün 24 saat özveriyle yapılan işler bunlar. Bütün personelimize Allah kolaylık versin. Bilecik'te 250 yataklı Bozüyük'te de 200 yataklı iki tane hastane planladı bakanlığımız tarafından. Sağlık Bakanlığı ilimize büyük yatırımılar yapıyor. Bilecik Devlet Hastanesi'nin temeli atıldı ve yaklaşık 1 ay kadar oldu. 720 günlük bir iş süresi olan 250 yataklı yataklarının 100 tanesinin tek, geri kalan 150 tanesinin çift olduğu oldukça lüks 5 yıldızlı otel değerinde bir hastanemiz olacak. İnşallah aynısını da Bozüyük'e 200 yataklı olarak yapılacak. Onun da alan projesini bitirdik. Uygulama projesi çiziliyor şuan. 2-2 buçuk ay içinde uygulama projesi bitecek. Güzel tesise kavuşmuş olacağız. Bizim çalışanlarımızın bazıları çok özveriyle çalışan insanların en zor zamanlarında yanlarında bulunan bir nebze de yapıldığı işler çok göze gözükmeyen insanlar. Dolayısıyla dediğimiz gibi inşallah daha iyi yerlerde olacağız" dedi.



"Hak ettikleri alın terinin vermiş oldukları emeklerinin karşılığını alsınlar"



Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreteri ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Türkiye'de 500 bin civarında sağlık çalışanı olduğunu söyledi. Bu çalışanlarının üniversite hastaneleri ve sağlık bakanlığı kurum, kuruluşlarında görev yaptığını hatırlatan Kahveci, sözlerine şöyle devam etti;



"Bir fedakarlık örneği gösteriyorlar. Ülkenin en ücra noktasında, en ücra köyünde hizmet götürmeye çalışıyorlar. Kapasitelerin üzerinde hizmet veriyorlar. Tabi ki bu hizmetlere karşılık da elbette emeklerinin karşılığını aldığını hiçbir sağlık yöneticisi ifade edemez. Biz aldıkları kanaatinde değiliz. Tabi bizde arzu ediyoruz ki, hekiminden hemşiresine, hizmetlisinden memuruna kadar arkadaşlarımız çok daha iyi ortamlarda hizmetleri yürütsünler. Hak ettikleri alın terinin vermiş oldukları emeklerinin karşılığını alsınlar. Bu çerçevede de bakanlıktan evvel emirde çözülmesi gereken taleplerimiz var. Bu temel ücretlerinin mutlaka iyileştirilmesi gerekir. Sayın Bakan zaman, zaman açıklama yapıyor ama bugüne kadar çok da fazla bir mesafe kat etmiş değiliz. Şuan itibariyle sağlık çalışanlarının ortalama ücretlerine baktığınız zaman toplamını söylüyorum ortalamasını".



"Fiili hizmetin sağından, solundan çekiştirerek kuşa çevrilirse bunu bizim kabul etmemiz mümkün değil"



Sağlık çalışanlarının 2 bin 700, 2 bin 800 gibi ücret aldıklarını belirten Kahveci, "Döner sermayeden gelir güya veriliyor, ama son yıllarda sağlık çalışanları artık o performans ücreti diye alınan ücretlerden faydalanamıyorlar. Özellikle hekim dışı sağlık personelleri bu ücreti alamıyor. Onun için bu ücretlerin mutlaka yeniden güncellenmesi gerekir. Türkiye Kamu-Sen olarak bu ay yoksunluk sınırıyla ilgili çalışmamızı yayınladık, kamuoyuyla paylaştık. 4 kişilik bir ailenin yoksunluk sınırı 5 bin liranın üzerine çıkmış durumda. Biz ortalama bu ücretlerle tabi ki sağlık çalışanları hayatlarını devam ettirmekte zorluk çekiyorlar, geçim sıkıntısı yaşıyorlar. Bununla beraber bu döner sermayelerin yeniden güncellenmesi gerekir. Bu yönetmelik de kurumlarımız döner sermayeleri yönetemez hale geldi. Bakanlığında bir çalışması olduğu bilgileri bize geliyor. İnşallah çalışanların lehine onların alacakları ücreti daha nitelikli hale getirecek bir çalışma ortaya koyulur diye düşünüyorum. Tabi bununla beraber bu döner sermayelerin elde edilen gelirleri de mutlaka emekli esas hale getirilmesi gerekir. Yıllardır söylüyoruz artık biz söylemekten usandık. Bir de yılan hikayesine dönen sağlık çalışanlarının fiili hizmet beklentisi var. Yani yıpranma payı. Sayın Cumhurbaşkanı 2014 yılında 5 yıla 1 yıl fiili hizmet vereceğiz diye. Verilme gerekçesi nedir, sağlık çalışanları zor şartlar altında çalışıyorlar. İşsizlikleri var, iş yoğunluğu var. Kimyasal, fiziksel risklere maruz kalıyorlar. Onun için hak ediyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı Başbakanlığı döneminde ifade etmişti. Referandumdan önce tekrar gündeme geldi. Şuan itibariyle bazı duyumlar alıyoruz. Çalışma yapıldığı ile ilgili, fiili hizmetle ilgili. Ancak bu fiili hizmetle yapılan çalışma mutlaka bizim taleplerimizi karşılayacak bir şey olmalı. Sayın Cumhurbaşkanı bir şey söyledi. '5 yıla 1 yıl fiili hizmet vereceğiz' diye. Bunu sağından, solundan çekiştirerek kuşa çevrilirse bunu bizim kabul etmemiz mümkün değil" dedi.



"İl sağlık çalışanı 5 yıl fiili hizmet alabilmesi için 82 yaşına kadar çalışması gerekiyor"



Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreteri ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Bilecik'te bir önceki Bakan Mehmet Müezzinoğlu'nun hazırlamış olduğu bir taslak olduğunu hatırlatarak, "Eğer öyle bir taslak bizim karşımıza gelirse biz onu kabul etmeyiz. Sadece nöbet tutanların fiili hizmetten faydalandırılacağı bir sistem son derece yanlış sakat bir sistem olur. O taslağa bakarsanız il sağlık çalışanı 5 yıl fiili hizmet alabilmesi için 82 yaşına kadar çalışması gerekiyor. Bu bizim aklımızla alay etmek anlamına gelir. Onun için Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koymuş olduğu o tavrı karşılayacak bir düzene ihtiyaç var. Bu fiili hizmeti bir an önce gündeme getirilmesi gerekir. Tabi bir şey daha söyledi Sayın Cumhurbaşkanı. Sayın Bakan da bunu teyit eden bir açıklama yaptı. Sendikalar arasında ayrım yapılmamasıyla ilgili" dedi.



"Artık senin sendikan, benim sendikam devri geçti"



Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, 15 Temmuz sürecine değinerek, "Artı Türkiye zor bir süreç içerisinde. 15 Temmuz'da delikanlı insanlar bu ülkenin birliğine beraberliğine kastettiler. Bunu hep beraber yaşadık. Onların canı cehenneme. Her türlü o işin içerisine gireni herkese hak etiği cezayı versin. Onda hiçbir şeyimiz yok, ama masumlar tabi ki mutlaka ayıklanmalıdır. O süreçten sonra sıkça tekrar edilen bu Yenikapı ruhu birliğimizi, beraberliğimiz, kardeşliğimizi test edelim. Artık ayrılığa, gayrılığa fırsat vermeyelim. Fırsat vermeyeceksek önce sendikalar arasındaki ayrımı kaldıracağız. Artık senin sendikan, benim sendikam devri geçti. Devletin içerisinde paralel bir örgüt yapılanmasına, Paralel bir sendika yapılanması, dernek vakıf yapılanmasına asla müsaade edilmemelidir. Bugün Bilecik'teyiz. Bilecik'teki bir sendikanın şube yönetim kurulu üyesinin tamamı birer idari yönetici. Bu ilde onlarca sağlık çalışanı var. Eğitim almış bilgisi tecrübesi ehliyeti var. O zaman bu insanlar niye göreve getirilmiyor. Yetersiz mi bu insanlar bu hizmeti yapmakta. Dolayısıyla eğer biz bu ülkede kardeşlik hukukunu yaşatmak istiyorsak buna dikkat edeceğiz. Sağlık yöneticileri dikkat edecek. Sayın Bakan Erzurum'da Türkiye Kamu-Sen Kom Federasyonunun il binasını ziyaret etti. Dedi ki, biz sendikalar arasında hiçbir ayrımı kabul etmiyoruz. Bunun da teminatı benim. Sayın Bakan bunun teminatı benim derken başka yöneticilerin farklı bir tavır içerisine girip sendikalar arasında böyle bir ayrım noktasına getirmesini biz doğru bulmuyoruz. Bu ülkenin hayrına da değil. Son aylarda en çok gündeme getirilen konu. Liyakat ehliyet. Evet, biz de istiyoruz. Ehil insanlar bu ülkenin yönetimine gelsin. Hiçbir kimse, hiçbir insanımız ayrıma tabi tutulmasın. Türkiye bundan çok şey kaybetti. O zaman bu eski alışkanlıklarımızı bir kenara bırakalım. Herkese eşit mesafede insanların eşit bir şekilde yarışabilecekleri yönetici de olabilecekleri bir kamu yönetimi modelini Türkiye'ye ülkemize kazandıralım. Bu ülkemizin faydasınadır diye düşünüyorum" dedi.



Konuşmasının sonunda 1 Mayıs günü Türkiye Kamu-Sen olarak Eskişehir'de olacaklarını söyleyen Kahveci, "Önümüz hafta Pazartesi günü 1 Mayıs, Emek ve Dayanışma Günü. Kamu görevlileri içinde işçilerimiz içinde tatil ilan edildi. Onunla ilgili bir düzenlemede yapıldı. Biz Türkiye Kamu-Sen olarak Eskişehir'deyiz bu sene. Eskişehir'de kutlayacağız emek ve dayanışma gününü. Bütün çalışan arkadaşlarımızın, emekçilerin alnının teriyle nafakasını kazanan her insanımızı oraya davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK