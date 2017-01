Türk Sağlık Sen Genel Başkanı Kahveci Açıklaması

Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreteri ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, anayasa değişikliği görüşmeleriyle ilgili, "Ülke için en sağlıklı karar neyse üyelerimiz onu değerlendirir, o kararı verirler diye düşünüyorum." dedi.



Kahveci, bazı temaslarda bulunmak amacıyla geldiği Zonguldak'ta, Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Yorulmaz'ı ziyaret etti.



Kahveci, ziyarette yaptığı konuşmada, Türkiye Kamu-Sen'in milli bir kuruluş olduğunu söyledi.



Türkiye Kamu-Sen'in şehitlerin derdiyle dertlendiğini ifade eden Kahveci, şöyle konuştu:



"Bizim ana varoluş sebebimiz, bu milletin birliği, beraberliği, devletimizin bekası bizim için çok önemli değerlerdir. Bu nedenle şehitlerimiz ve onların ailelerini yad ediyoruz ve imkan buldukça ziyaret ederek onları yalnız bırakmıyoruz. Onlara manevi destek olmak bizim birinci vazifemiz. Şehitlerimiz boşuna can vermediler. Biz onların canları ve kanları üzerinde yaşamımızı, hayatımızı devam ettiriyoruz. Onlar olmasa biz rahat nefes alamayız, yaşamamızı sürdüremeyiz. Bu ülkede başımız dik, alnımız ak bir şekilde dolaşamayız. Onun için bu değerlerimizi ve kahramanlarımızı unutmayacağız."



Bir gazetecinin Meclisteki anayasa değişikliğiyle ilgili görüşlerini sorması üzerine Kahveci, bir sivil toplum örgütü olarak zaman zaman ülke gündemiyle ilgili kamuoyuna görüşlerini ifade ettiklerini hatırlattı.



Bir anayasa değişikliğinin Türkiye'de uzunca süredir tartışıldığını dile getiren Kahveci, "TBMM'de görüşmelerin hemen hemen son aşamasına gelindi. Milletin iradesine başvurulduğu süreç içerisinde Türkiye Kamu-Sen olarak bir şeyler söyleriz. Şu anda daha referandum sürecine dahil olmuş değil anayasa değişikliği. Ülke için en sağlıklı karar neyse üyelerimiz onu değerlendirir, o kararı verirler diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.