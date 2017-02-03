Türk – Rus Ticari İlişkileri İstanbul Deri Fuarı'nda Masaya Yatırıldı

ALLEATHER-IDF İstanbul Deri Fuarı'nda deri sektörünün dünü, bugünü ve yarını konuşuldu. Panelde ağırlıklı olarak Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ilişkilere değinildi.
Panelde, Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülke olan Rusya'dan Moskova Çevre Bölgesi Sanayi ve Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Vadim Vinokurov ile İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şenocak ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Dinç, Türkiye Deri Vakfı (TÜRDEV) Yönetim Kurulu Başkanı Kıyasettin Temuçin, Deri Tanıtım Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Ruken Mızraklı ve Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Genel Sekreteri Remzi Özbay konuşmacı olarak yer aldı. Ekonomi Programı Yapımcısı Hande Berktan moderatörlüğünde gerçekleşen etkinliği Rus basını ve fuarda yer alan katılımcılar da takip etti.
"TİCARİ İLİŞKİLER İYİYE GİDİYOR"
Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin küçük bir krizden sonra normalleşme sürecine girdiğini ifade eden Moskova Çevre Bölgesi Sanayi ve Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Vadim Vinokurov, panel öncesinde DHA'nın sorularını yanıtladı. Bazı sorunların devam ettiğini ancak ekonomi ve ticaret açısından sıkıntı yaşamadıklarını ifade eden Vinokurov, "Ticari ilişkilerimiz iyi gidiyor. Yeni anlaşmalar, kontratlar imzalanıyor ama dediğim gibi bazı sorunlar var. Onlar halledilene kadar ilişkiler biraz daha yavaş ilerleyecek. Şu anda ticaret hacmi konusunda eski seviyeye gelmeye çalışıyoruz" dedi
TÜRK YATIRIMCILARA "RUSYA'DA İŞ KURUN" ÇAĞRISI
Rusya'nın da diğer ülkeler gibi yerelleşmeye önem verdiğini belirten Vinokurov, "Dolayısıyla ticari ilişkilerimizi geliştirmek için öncelikle üreticilerin Rusya'da iş kurmaları ve işin bir kısmını orada yapmaları lazım. Böylece şirket Rus kimliği de kazanmış oluyor. Rusya şu anda özellikle yabancı ve Rus kimliğine sahip olan yatırımcıların ülkede iş kurmasına kapılarını açmış durumda" diye konuştu.
"TÜRKİYE DERİSİ BİR MARKADIR"
İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Dinç ise şöyle konuştu:
"Rusya ile siyasi bir kriz yaşadık ve şuanda o aşılmış durumda biz bu durumdan çok memnunuz. İkinci olarak ise Rusya'nın kendi iç dinamikleri noktasında yaşadığı sıkıntılar söz konusu. Doların ruble karşısında oldukça fazla değer kazanması bizim ürünlerimize de yansıdı. Yani 100 dolarlık bir ürünü daha önce 32 bin rubleye satarken şu anda 62 bin rubleye satıyoruz. Bu da maliyet artışına neden oldu. Ancak biz 2017 itibariyle bu durumun düzeleceğine ve işlerin yoluna gireceğine inanıyoruz. Türkiye üretim, fiyat ve kalite standartlarını sağlamış bir ülke. Türkiye derisi bugün Rusya'da olsun, Avrupa'da olsun bir markadır. Bu bağlamda ticari ilişkilerimiz devam ediyor ve biz bu fuar üzerinden de bu ilişkileri sürdürme çabasındayız."
"2017-2018 SEZONUNUN ÜRÜNLERİNİ TANITIYORUZ"
Deri Tanıtım Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Ruken Mızraklı ise, "Bu fuar yılda bir kez düzenlene butik bir fuar. Hem konfeksiyoncuları hem de tabakhaneyi bir araya getiriyor. Bunun dışında birçok farklı ülkeden gelen yabancı konuklarımızı da burada ağırlamaktan dolayı oldukça memnunuz. Fuarın bu sektöre hareket getirdiğini rahatlıkla söyleyebilirim" dedi. Fuarda 2017-2018 dönemine ilişkin renklerin, yeni dokuların, ürünlerin de sergilendiğini söyleyen Mızraklı, buradaki ürünlere göre sipariş aldıklarını ve bundan sonraki fuarlar için bir baz oluşturduklarını ifade dile getirdi.
Bu yıl "Deride Yüksek Ritm' mottosunu ile düzenlenen fuara yerli firmaların yanı sıra Rusya'dan, Avrupa Birliği ülkelerinden, Amerika'dan, Türki Cumhuriyetlerden ve Ortadoğu'dan da çok sayıda konuk katıldı. İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşen fuar bugün de ziyaret edilebilecek.
- İstanbul
Türk – Rus Ticari İlişkileri İstanbul Deri Fuarı'nda Masaya Yatırıldı
IDF İstanbul Deri Fuarı'nda deri sektörünün dünü, bugünü ve yarını konuşuldu.
ALLEATHER-IDF İstanbul Deri Fuarı'nda deri sektörünün dünü, bugünü ve yarını konuşuldu. Panelde ağırlıklı olarak Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ilişkilere değinildi.