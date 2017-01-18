Türk-Rus İlişkilerinin Normalleşmesi Ukrayna ile İlişkileri Kötüleştirmez"

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Türkiye-Rusya ilişkilerinin normalleşmesinin ülkesi ile Türkiye ilişkilerini kötüleştirmeyeceğini söyledi.



Büyükelçi Sybiha, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ve Ukrayna Krizi Medya Merkezinin ortaklaşa düzenlediği "Sınırsız Diplomasi" programında Ukrayna-Türkiye ilişkileri hakkında bilgi verdi.



Ukrayna'nın Türkiye ile ilişkilerinin üst düzey stratejik seviyede olduğunu belirten Sybiha, "Türkiye bizim bölgedeki anahtar ortağımızdır. Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve bölünmezliğini desteklemektedir. Türkiye, Kırım meselesi ile ilgili pozisyonunu prensip olarak korumaktadır ve iki ülke ortaklığı somut eylemlerle birbirine bağlıdır." dedi.



Türkiye ile Rusya ilişkilerinin normalleşmesiyle ilgili değerlendirmede bulunan Sybiha, şöyle devam etti:



"Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmeye başlaması Ukrayna ile Türkiye arasındaki ilişkileri kötüleştirmeyecektir. İlişkilerimize üçgen şeklinde bakmamak gerekir. Bizim Türkiye ile kendi çizgimiz var. Biz kendi vizyonumuzu taşıyoruz ve birbirimizin ilgi alanlarını çok iyi biliyoruz. Mesela iki ülkenin kazançlı çıkacağı formül bakımından Türkiye ve Ukrayna ilişkileri önemli bir örnektir."



Sybiha, Ukrayna ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin arttığına dikkat çekerek, ülkede Türk yatırımlarının 2016'da 60 milyon dolar artarak, 260 milyon dolara ulaştığını bildirdi.



Turizm alanında geçen yıl Türkiye'ye Ukrayna'dan rekor düzeyde turist akını gerçekleştiğini belirten Sybiha, "1 milyondan fazla Ukraynalı geçen yıl Türkiye'de tatil yaptı. Önceki yıla göre artış yüzde 50'den fazla. Türkiye'den Ukrayna'ya turist sayısında yüzde 30 artış oldu." ifadesini kullandı.



Türkiye'den Ukrayna'nın doğusunda evlerini terk etmek zorunda kalan ve gri bölgede yaşayanlara 2 yılda 65 ton insani yardım geldiğine işaret eden Sybiha, ayrıca Türkiye'nin Ukrayna'ya 50 milyon dolar da kredi yardımında bulunduğunu kaydetti.