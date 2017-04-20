Türk robotlar bu atölyede üretiliyor

Bu robot mekik çekip, zeybek oynuyor



İSTANBUL - Zeytinburnu Bilgi Evleri'nde üretilen Türk robot şınav, mekik çekiyor, takla atıyor, futbol oynuyor. Türkçe konuşup, dans eden robot oynadığı zeybek ile görenleri şaşırtıyor.

Zeytinburnu Bilgi Evleri Türkiye'de bir ilke imza attı. Geleceğin mühendislerini yetiştirmeyi amaçlayan Bilgi Evleri, çocukların becerilerini hayal dünyalarıyla birleştiren robot yapım atölyesini kurdu.İstanbul Üniversitesi'nden Yard. Doç. Dr. Burak Şişman ve Yard. Doç. Dr. Yavuz Yaman ile birlikte robot yapım atölyesini kuran Zeytinburnu Bilgi Evleri, çocukların hayal gücü ve ince motor becerilerini geliştirmeyi, üretme ve icat etme duygularını pekiştirmeyi, tüm bunların yanı sıra sahip oldukları yeteneklerin farkına varmalarını amaçlıyor. İlk olarak Veliefendi Bilgi Evi'nde hayata geçirilen robot yapım atölyesinde 5 aşamalı kurs halinde 32 haftalık eğitimden geçen çocuklar, kurs sonunda hayal ettikleri robotu tasarlama fırsatını buldu.

Ürettikleri Türkçe konuşan robotla İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Kulübü tarafından düzenlenen 11. İTÜ Robot Olimpiyatları'na katılan genç mühendis adayları, 64 yarışmacı arasından 14. olmayı başardı.