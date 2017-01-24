Türk Reisebüro Birliği, Almanya'da Türk Otelleri ile Buluşacak

Türk Reisebüro Birliği (COOP TRR) çatısı altında birleşen Avrupa'daki 300 Türk acentesi, Almanya'da Türkiye'deki otellerin yetkilileriyle bir araya gelecek.



Almanya ve Avrupa'nın farklı ülkelerinde faaliyet gösteren ve COOP TRR çatısı altında toplanan Türk acenteciler, Türkiye satışlarını arttırmak için çalışmalara başladı. COOP TRR bu kapsamda ilk organizasyonunu Almanya'nın Essen şehrinde düzenleyecek. Essen'de organize edilen workshop ile 300 Türk acentesi, Türkiye'den gelecek otel yetkilileri ile bir araya gelecek. 25 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek workshop ile acenteciler ve otel yetkilileri yapacakları işbirliği ile satışlarını arttırmayı hedefliyor.



Konu hakkında açıklama yapan COOP TRR Türkiye Temsilcisi Hasan Çetin, "COOP TRR olarak ilk etkinliğimizi Almanya'nın Essen şehrinde yapacağız. Bu workshop ile Türk acenteciler ile otelleri buluşturmayı ve işbirliğini arttırmayı hedefliyoruz. Amacımız, Türkiye tatil satışlarını artırarak hem acentelerin hem de otellerin kazanmasını sağlamaktır" dedi.



Avrupa'da özellikle Almanya'da düzenlenen workshopların verimli geçtiğini söyleyen Çetin, "Bu tür workshoplarda oteller acentelerle birebir iletişim kurup yapabilecekleri işbirliklerini konuşabiliyorlar. Bu workshopta hem acenteci hem de otelcilerin Türk olması daha sağlıklı diyaloglara vesile olacaktır. COOP TRR olarak Türkiye satışlarını arttırmak istiyoruz. Bu nedenle workshop sonrasında da değişik organizasyonlarımız devam edecek" diye konuştu. - ANTALYA