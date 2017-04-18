Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. Yılı

İslahiye'de anasınıfı öğrencileri ilçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.





Cumhuriyet ilkokulunda eğitim gören anasınıfı öğrencileri Okul Müdürü Ökkeş Olgunoğlu ve öğretmenleriyle birlikte, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş'ı makamında ziyaret etti.





Öğrenciler, ziyaret ettikleri polis memurlarına karanfil vererek polislik mesleği ve çalışmaları konusunda bilgi aldı.





İlçe Emniyet Müdürü Sarıtaş, çocukların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, küçük öğrencilerin güvenlikle ilgili sorularını cevapladı.