Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürü Kamber Ruhi Yıldırım, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 172. yılı dolayısıyla Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy'u makamında ziyaret etti.



Yıldırım, Polis Haftası dolayısıyla Toksoy'u makamında ziyaret ederek, hafta etkinlikleri hakkında bilgi verdi.



Toksoy, polis teşkilatının vatanın, milletin güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca görev yaptığını belirterek, şunları kaydetti:



"Türkiye Cumhuriyeti devletimizin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlemesini önlemek suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri başarıyla yerine getiren polislerimizin haftası kutluyorum."