Siirt'te lise öğrencileri, Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. yılı dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.



İl Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay'ı makamında ziyaret eden Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, yanlarında getirdikleri çiçeği, Tokyay'a vererek Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. yılını kutladı.



Okul Müdürü İdris Yolbaş, huzur ve güvenliğin tesis edilmesinde gecelerini gündüzlerine katan polislere minnet borçlu olduklarını belirtti.



Tokyay ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.