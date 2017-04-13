Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. Yılı

Elazığ Emniyet Müdürlüğü, Türk polis teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Elazığ'daki şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek düzenledi.



Elazığ Emniyet Müdürlüğü, şehit aileleri ve gazileri, kenteki bir düğün salonunda düzenlenen yemekle bir araya getirdi.



Vali Murat Zoroğlu'nun da katıldığı etkinlikte, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, şehit ve gazi çocukları ile yakından ilgilendi. Yemeğe katılan şehit ailelerinden, İzmir'deki terör saldırısında kahramanlığıyla faciayı önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, Elazığ Valisi Zorluoğlu ile aynı masada oturdu.



Vali Zorluoğlu, etikinlikte yaptığı konuşmada, milletin huzur ve güven içerisinde yaşaması, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü için kahramanca mücadele ederken şehit olan tüm emniyet mensuplarına rahmet ve mağfiret niyaz ettiğini söyledi.



Terörle mücadelede çok önemli bir aşamada olunduğunu ifade eden Zorluoğlu, şunları kaydetti:



"Son iki yıldır, polisimiz, askerimiz, jandarmamız, güvenlik korucularımızla ve yüce Türk milletinin desteği ile teröre karşı amansız bir mücadele veriyoruz. Bugün geldiğimiz noktada terör örgütü ve onun mensuplarının hareket kabiliyetleri, oldukça sınırlandırılmış bir noktaya çekilmiştir. Çok şükür güvenlik kuvvetlerimiz çok büyük başarılar elde ediyor."



İl Emniyet Müdürü Cangül de polis teşkilatı mensuplarının, ülkenin güvenliği için zaman gözetmeksizin canlarını ortaya koyduğunu ve bu uğurda şehit olduklarını dile getirdi.



Programda, şehit polis Lami Karaağaç'ın babası Fethi Karaağaç, yazdığı bir şiiri okudu.



Yemeğe AK Parti Elazığ Milletvekili Ömer Serdar, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz da katıldı.