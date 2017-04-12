Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. yılı dolayısıyla anaokulu öğrencileri ile öğretmenleri, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'i ziyaret etti.



Dağdeviren'e çiçek veren minik öğrenciler, kuruluş yıl dönümlerini kutladı.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dağdeviren, "Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın ziyareti bizleri hem gururlandırdı hem duygulandırdı hem de sevindirdi. Bu yaşlarda bizleri seven çocukları gördüğümüzde çok daha mutlu oluyoruz. Türk polisi, dün olduğu gibi bugün de bundan sonra da daima halkının yanında, milli iradesine saygılı ve halkının hizmetinde olmaya devam edecektir." diye konuştu.



Dağdeviren, ziyaret sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.