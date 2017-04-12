Tire'de, Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. yılı etkinlikleri kapsamında polis memurları ile basın mensupları arasında dostluk maçı yapıldı.



İlçede bulunan özel bir sahada oynanan karşılaşma öncesinde basın mensupları, Tire İlçe Emniyet Müdürü Engin Tetik'e, şehit polis Fethi Sekin'in resminin olduğu bir tablo hediye etti.



Karşılaşmanın sonunda polis memurlarından oluşan takım, basın mensuplarını 14-9 mağlup etti.



Tetik, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Kazanan ya da kaybedenin olmadığı bir maçtı. Dostluk kazandı." dedi.