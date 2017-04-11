Van'ın Başkale ilçesinde öğrenciler, Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. yılı dolayısıyla Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.



İlçe Emniyet Müdürü Adil Metin'i makamında ziyaret eden minik öğrenciler, yanlarında getirdikleri karanfilleri, şeker ve çikolataları polislere hediye ederek günlerini kutladı.



Öğrencilerin ziyareti karşısında mutlu olduklarını belirten Metin, polis haftasında kendilerini yalnız bırakmayan öğrencilere teşekkür etti.



Öğrenciler, yanlarında getirdikleri mektupları Metin'e verdikten sonra ekip araçlarından polislerin günün kutladı.