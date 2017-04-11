İscehisar Belediye Başkanı Mustafa Çibik, Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. yılı nedeniyle İscehisar Emniyet Müdür Vekili Burak Ersoy'u makamında ziyaret etti.



Çibik, milletin huzur, refah ve güvenliğinin temel taşı polis teşkilakının 172. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, vatan için şehit olan polislere Allah'tan rahmet diledi.



İlçe Emniyet Müdür Vekili Burak Ersoy da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.