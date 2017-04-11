Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. Yılı

Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle İl Emniyet Müdürlüğü, şehit polis ailelerine ve vazife malulü teşkilat mensuplarına yemek verdi.



Ordu Üniversitesi (ODÜ) uygulama restoranında düzenlenen yemekte Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, eşi Esma Balkanlıoğlu, masaları tek tek dolaşarak şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti.



Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından verilen yemekte bir konuşma yapan Vali Balkanlıoğlu, "Bir yerde bir devlet teşkilatı varsa oranın da muhakkak güvenlik gücü vardır. İsmi kimi zaman bir polis teşkilatı olur, kimi zaman farklı isimlerde anılabilir. Çünkü, insanların güvenlik ihtiyacı fıtridir, yaratılıştan gelir. Bir yere yerleşim birimi kuruluyorsa ilk önce buranın güvenliği nasıl alınır bunu düşünür." diye konuştu.



"Her şeyin başı güvenlik, güvenlik yoksa, hiçbir medeniyet gelişemez." diyen Balkanlıoğlu, şöyle konuştu:



"Canını ortaya koyarak vatanımız için, milletimiz için, bayrağımız için kendisini feda ederek şehit olan güvenlik güçlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Şehitlerimizin emaneti olan şehit yakınlarımız bizlere emanettir, başımızın üstünde yeri vardır. Değerli gazilerimiz Allah sizlere de uzun ömürler versin."



Balkanlıoğlu, "Hak ve adaletin bekçisi olan kahraman polislerimiz, 172. kuruluş yıl dönümünüzü kutluyor, başarılar diliyorum." dedi.



Yemeğe, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, ODÜ Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, İl Emniyet Müdürü Suat Çelik, İl Jandarma Komutanı Albay Sedat Sarıkaya, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, İl Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürleri, şehit ve gazi yakınları katıldı.