Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. Yılı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. yıl dönümü dolayısıyla şehit yakınları ve gazilere yemek verdi.



İl Emniyet Müdürlüğü yemekhanesinde düzenlenen programda konuşan Muğla Valisi Amir Çiçek, polis teşkilatının çok önemli bir görevi yerine getirdiğini söyledi.



Polis Teşkilatının Osmanlı döneminde kurulduğunu, fakat kendini sürekli yenilediğini kaydeden Vali Çiçek, "Vatandaş odaklı, toplum destekli hizmet ve insan sevgisiyle bir araya gelmiş, kendi değerlerinden taviz vermemiş bir teşkilat görüyorum. Kaymakamlığa başladığımdan bu yana, yani 1983'ten bugüne kadar nasıl hizmetler yaptıklarını bizzat gören bir kardeşinizim." diye konuştu.



Çiçek, vatanın bölünmez bütünlüğü ve Türk milletinin birliği, bağımsızlığı, bayrağın dalgalanması ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin ilelebet devam etmesi yolunda polis teşkilatının büyük rolü olduğunu vurguladı.



Sadece polisin değil, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, jandarmanın, sahil güvenliğin, askeri birliklerin hepsinin çok önemli bir görevi yerine getirdiğini ifade eden Çiçek, "Görevlerini yaparken karşısında muhakkak düşmanları olmuştur. Onların karşısında arkadaşlarımız eşini, çocuğunu, işini düşünmemiştir. Kutsal emanetleri korumak için mücadele etmiştir. Tabii bu uğurda şehitlerimiz de olmuştur, gazi olanlarımız olmuştur." dedi.



"Şehit yakınları ve gazilerimiz beşinci kutsal emanetimizdir"



Muğla Valisi Çiçek, şehitlerin arkalarında dört emanet bıraktığını belirterek, şunları söyledi:



"Bizim için dört emanetin yanında bir emanet daha vardır. Bu emanetin birincisi vatandır, ikincisi millettir. Şehitlerimizin bize bıraktığı üçüncü emanet ise bağımsızlığımızdır, Türk bayrağıdır. O şehitlerimizin kanından rengini alan ve bağımsızlığımızın göstergesi olan bayrağımızın dalgalanması bize şehitlerimizin emanetidir. Dördüncü emanetimiz ise Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Başka bir devlet yoktur, paralel devlet yoktur. İkinci bir devlet, üçüncü bir devlet yoktur. Beşinci emanetimiz, şehitlerimizin ve gazilerimizin yakınlarıdır. Devletimizin en önemli görevlerinden biri de bu emanetlerimize sahip çıkmaktır."



İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya ise, Türk Polis Teşkilatının gazi bir teşkilat olduğunu söyledi.



Emniyet güçlerinin, vatandaşın can ve mal emniyetini sağlamak için büyük bir özveri ile görev yaptığını ifade eden Çetinkaya, "Bu vatan için, vatanımızın birliği, beraberliği, dirliği için, bayrağımızın ilelebet dalgalanabilmesi için, ezanlarımızın daim okunabilmesi için bu teşkilatımızın mensupları, her zaman büyük bir sorumluluk bilinci içerisinde çalışmıştır, çalışmaya da devam etmektedir." ifadesini kullandı.



Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz, MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Özfidan, protokol üyeleri, şehit yakınları, gaziler ve emniyet mensupları katıldı.