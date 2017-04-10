Kastamonu'da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılı dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.



İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Nasrullah Kadı Camisi'nde düzenlenen mevlitte şehitler için dua edildi.



Müftü Osman Aydın, mevlitte yaptığı konuşmada bütün şehitler için Kur'an-ı Kerim okunduğunu ve dua edildiğini söyledi.



Vatan toprağının kolay kazanılmadığını belirten Aydın, "Bu vatan toprağı ucuz değil. Bu aziz vatan için kanlarını, canlarını veren polislerimizin, şehitlerimizin fedakarlığının cennet nimetleriyle mükafatlandıracağı müjdeleniyor. Burada toplanmamıza vesile olan polis teşkilatımızı Allah her türlü tehlikeden korusun. Kurulduğu günden bu güne kadar görevi başında şehit olanları Allah rahmet eylesin." dedi.



Mevlide Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, İl Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak, Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Ömer Sülün, siyasi partilerin il başkanları, polisler, şehit yakınları ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.