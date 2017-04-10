Suşehri ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.



İlçedeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen programda konuşan Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, güvenlik kuvvetlerinin toplumun huzuru ve refahı için görev yaptığını söyledi.



Güvenlik güçlerinin ağır şartlarında görevlerini ifa ettiğini belirten Uzunoğlu, "Güvenlik kuvvetleri demek, bizlerin evlerinde huzur, refah ve güvenle yatıp kalkması demektir. Görevleri kutsal olan bu meslekte vatan için şehit olan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.



Başarılı polis memurlarına belge verilen programa Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Yavuz, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Yüce, İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları ve eşleri katıldı.