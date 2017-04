Bitlis Emniyet Müdürü Fatih Kaya, polis teşkilatı olarak her daim vatandaşın ve devletin yanında, hizmetinde olacaklarını belirtti.



Bitlisteki kurum amirleri ve vatandaşlar, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 172. yılı dolayısıyla Bitlis Emniyet Müdürlüğüne tebrik ziyaretinde bulundu.



Konuklarını kapıda karşılayarak tebrikleri kabul eden Bitlis Emniyet Müdürü Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, polis teşkilatının, halkın canını, malını ve namusunu korumak için her daim dimdik ayakta olduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Halkın huzuru ve selameti için 7/24 her daim göreve hazırız. Görevimizde halkın desteğini almak çok önemli. Bu manada Bitlis halkını her daim yanımızda gördük. Bunun içindir ki hem terörle mücadelede hem de uyuşturucuyla mücadelede büyük mesafeler kaydettik. Halkımızla daha nice yıl dönümleri kutlamayı diliyoruz. Polis teşkilatı olarak her daim vatandaşlarımızın, devletimizin yanında ve hizmetinde olacağız. Ben bu vesileyle bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaşayan gazilerimize mutlu ömürler geçirmelerini temenni ediyorum."