Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. Yılı
Sivas Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılı dolayısıyla şehit aileleri ve gazilere yemek verdi.
Sivas Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılı dolayısıyla şehit aileleri ve gazilere yemek verdi.
Sivas polis evindeki program Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Program vatan ve bayrak uğruna şehit olanlar için dua edilmesiyle son buldu.
Programa Sivas Valisi Davut Gül, CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Mehmet Kip, Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Emniyet Müdürü Turan Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sinan Şen, Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Adnan Oran, Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Mustafa Hızal, diğer yetkililer, şehit aileleri, gaziler ve emniyet teşkilatı mensupları katıldı.