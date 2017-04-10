Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. Yılı

Yüksekova ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümünü etkinlikleri kapsamında, şehitler için mevlit okutuldu.



İlçe Emniyet Müdürlüğünce Merkez İhsaniye Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Türkçe ve Kürtçe Mevlid-i Şerif ile ilahiler okundu.



Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, İlçe Müftüsü Mehmet Korkut, Yüksekova Emniyet Müdürü Ahmet Uslu, kurum amirleri ve polislerin katıldığı mevlite, şehit polis ve askerler için dua edildi.



Programın ardından gelen cemaate lokma ikram edildi.