Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. Yılı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Türk polis teşkilatının 172. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Rektör Polat mesajında, güvenlik güçlerinin önemli bir görevi ifa ettiklerini belirtti.



Güvenlik güçlerinin fedakarca çalıştığını ifade eden Polat, mesajında şunlara yer verdi:



"Memleketimizde huzur ve güven ortamının oluşması adına gece gündüz demeden görev yapan Türk polis teşkilatının tüm mensuplarının 172. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, şehit polislerimizi rahmetle anıyorum. Emniyet teşkilatımızda hizmet veren fedakar polislerimize de görevlerinde başarılar diliyorum."