Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. Yılı

Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.



Başkan Kılıç mesajında, Türk Polis Teşkilatının ülkenin en nadide ve güzide kurumlarından birisi olduğunu dikkat çekerek mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Polis teşkilatımızın geldiği nokta ve yaptığı birbirinden başarılı çalışmalar, her türlü takdirin üzerindedir. Cumhuriyetten bile daha uzun geçmişe sahip olan Türk Polis Teşkilatı, toplumun huzur, can ve mal güvenliğinin teminatı olmaya devam ediyor. Bu vesileyle görevleri başında şehit olan polislerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de uzun ömürler diliyorum. Tüm teşkilat mensuplarının polis haftasını kutlarım."