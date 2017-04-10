Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. Yılı

AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.



Milletvekili Gökçe, mesajında, polis teşkilatının, hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı ve tarafsızlık ilkelerine bağlı kalarak bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasına, toplumun, düzen, barış, huzur ve güvenlik içerisinde hayatını sürdürmesine imkan sağladığını belirtti.



Gece gündüz demeden üstün bir gayretle insanların huzur ve güvenliğinin sağlanması için görev yaptıklarını ifade eden Gökçe mesajının devamında şunlara yer verdi:



"Polis teşkilatımızın 172. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, zor ve meşakkatli görevlerinde tüm polislerimize başarılar diliyor, görevi başında vatanı ve milleti uğruna gözünü kırpmadan şehit düşen polislerimize Allah'tan rahmet, gazi ve emeklilerimiz ile halen görev yapan polislerimize ve ailelerine sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum."