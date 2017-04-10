Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. Yılı
Düzce'de, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Düzce'de, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Gün dolayısıyla Düzce İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından Düzce Şehitliği ziyaret edildi.
Tören ve ziyarete AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Vali Yardımcısı Hasan Bağcı, Jandarma Alay Komutanı Albay Yılmaz Özdemir ve bazı siyasi parti temsilcileri katıldı.
Polis tekşikalıtının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ayrıca İl Emniyet Müdürlüğünce şehit yakınları ve gaziler için Yeni Kent Polis Karakolu'nda yemek verildi.
Akçakoca, Yığılca, Gölyaka ve Kaynaşlı ilçelerinde de gün dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.
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