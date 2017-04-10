Muş Emniyet Müdürlüğü, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 172. yılı dolayısıyla etkinlik düzenledi.



Polis evinde düzenlenen programda konuşan Muş Valisi Seddar Yavuz, tarihi şan ve şerefle dolu polis teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümünü içtenlikle kutladığını söyledi.



Polislere sağlıklı ve huzurlu çalışma temennisinde bulunan Vali Yavuz, şöyle devam etti:



"Maalesef İslam dünyası ve gönül coğrafyamız kan ve gözyaşıyla yoğrulmaya devam ediyor. Bu kan, gözyaşı ve savaş kapımızda duruyor. Bu anlamda ülkemizde can ve mal emniyetinin sağlanması, diğer taraftan terör örgütleri ile terbiye edilmek istenen Türkiye'nin etkin bir terörle mücadele etmesi, sizin özverili, fedakarca çalışmalarınız sayesinde iyi bir noktaya geldi.



Bu ülkede küresel güçlerin maşası olan terör örgütleri, DEAŞ, FETÖ, PKK gibi örgütler vekalet savaşlarını Türkiye'ye taşınmasını hedefledi. Çukurlar açıldı ve bu ülke yangın yerine çevrilmek istendi. Fakat başta silahlı kuvvetlerimiz, jandarma teşkilatımız, emniyet teşkilatımız kısaca devletin tüm imkanlarıyla bu hainlere hak ettikleri dersler birer, birer verildi. Bu vesileyle teşkilatımızın kurulduğundan bugüne kadar vatan, bayrak, din uğruna şehit olmuş bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."



Ayrıca 15 Temmuz darbe girişiminde polis teşkilatının duruşunun herkesi onurlandırdığını ifade eden Yavuz, "Bu duruş bizleri gururlandırmış ve polis teşkilatımız şanlı mazisine yakışır bir tavır sergilemiştir. Özellikle darbenin def edilmesinde polis teşkilatımızın gerçekten büyük bir vazife ve görev icra ettiğinin altını bir kez daha çiziyorum." dedi.



İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da emniyet teşkilatının görevinin, toplumun huzur ve güvenini sağlamak, vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak olduğunu belirtti.



Programa, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Belediye Başkanı Feyat Asya, MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat katıldı.