Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. Yılı

Kırklareli Valisi Esengül Civelek, İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar'ı makamında ziyaret etti.



Vali Civelek, ziyarette yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılını tebrik etti.



Polislerin gece gündüz demeden vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak için gayret gösterdiğini belirten Civelek, vatanı için canını veren şehitlere Allah'tan rahmet diledi.



Adalar da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hafta kapsamında yapılacak etkinlikler hakkında Vali Civelek'e bilgi verdi.