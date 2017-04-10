Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Başkan Aydın mesajında, güvenlik ve düzeni sağlamakla görevli polis teşkilatının, Türkiye'de kamu düzeninin korunması, asayişin sağlanması, suç işlenmesinde önleyici tedbirlerin alınması ve olayların aydınlatılarak faillerin adalete teslim edilmesi, huzur ve güven ortamının sağlanması gibi önemli bir görevi ifa ettiğini belirtti.



Polis teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutlayan Aydın, "Yakın zamanda yaşadığımız 15 Temmuz hadisesinde, milletinin yanında olarak hainlerin kötü emellerine ulaşmasında caydırıcı rol üstlenen polis teşkilatımız, canı pahasına mücadele ederek bir kez daha vatanına ve milletine bağlılığını ortaya koymuştur.



Çok zor çalışma koşullarına rağmen gurur kaynağımız olan emniyet teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünde şehit polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad eder, tüm teşkilat mensuplarının Polis Haftası'nı kutlarım." ifadelerini kullandı.