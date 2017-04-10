Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. Yılı

Çubuk ilçesinde, Türk polis teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.



Türk polis teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Merkez Camisi'nde şehit polisler için mevlid okutularak dua edildi.



Gün dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü Lokali'nde de tören düzenlendi.



AK Parti Ankara Ankara Milletvekili Vedat Bilgin, törende yaptığı konuşmada, zor bir coğrafyada bin yıldır bağımsız şekilde yaşamanın devlet bilgi ve birikimi sahibi olmaktan kaynaklandığını söyledi.



Bağımsız bir devletin en önemli unsurlarından birinin de güvenlik güçleri olduğuna işaret eden Bilgin, şunları kaydetti:



"Polisimiz ve askerimiz bizim bağımsızlığımızın, güvenliğimizin en önemli temsilcileridir. Onlar fedakarca, sadece bir iş yapmıyorlar fedakarca yaptıkları işin aynı zamanda vatan görevi olduğunun bilincinde hareket ediyorlar. Bu bakımdan onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Şehitlerimize, gazilerimize hiçbir şekilde borcumuzu ödeyemeyiz."



Bu coğrafyada yaşamanın büyük bir maliyeti olduğunu dile getiren Bilgin, bugün de bu toprakların muhtelif tehditler ve kuşatmalar altında olduğunu ifade etti.



Bilgin, bu noktada 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylamasına işaret ederek, "Hafta sonu yeni bir reformla büyük bir değişimle hayat vereceğimiz Türk demokratikleşme sürecinde, önemli bir aşamayı gerçekleştireceğimizi düşünüyorum." dedi.



Törene, Çubuk Kaymakam İbrahim Çenet, Belediye Başkanı Tuncay Acehan, AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Baki Demirbaş, CHP Çubuk İlçe Başkanı Vural Çokcan da katıldı.