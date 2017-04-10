Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. Yılı

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, 172'nci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Türk polis teşkilatının, Türkiye'de huzur, güven, istikrar ortamının korunmasında en büyük güvencesi olduğunu belirtti.



Yavuz, Türk polis teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, emniyet güçlerinin, anayasa ve kanunlara sadakatle hukuka riayetten ayrılmadan, üstün vazife azmiyle vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması ve refah içinde yaşaması için gece gündüz fedakarca çalıştığını ifade etti.



Polislerin, vatandaş odaklı hizmet anlayışını benimseyerek vatandaşımızın huzurlu, mutlu ve güvenli bir şehirde yaşaması için ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını dile getiren Yavuz, şunları kaydetti:



"Kuruluşunun 172'nci yıl dönümünü kutlayan Türk polis teşkilatımız, ülkemizde huzur, güven, istikrar ortamının korunmasında en büyük güvencemizdir. Kuruluş yıl dönümünü kutladığımız bu günde, milletimizin sinesinden çıkmış güzide mensuplarının özverili ve cansiperane çalışmalarının halkımıza büyük bir güven ve güç verdiği aşikardır. Bu vesileyle, şehadet mertebesine erişmiş kahraman polislerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."