Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. Yılı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, polislere hitaben, "Bugünler şüphesiz ki sizlerle çok daha güçlü oldu. Bundan sonraki süreçte yine sizlerle birlikte Allah'ın izniyle çok güçlü olacağız. İçimize sızan hainler noktasında çok daha hassas olacağınıza inanıyorum." dedi.



Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görev yapan polislerle Külliye bahçesinde bir araya geldi.



Polis teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutlayan Erdoğan, polislerin nice yıllara sağlıkla ulaşmasını diledi.



Ülkeyi aydınlık geleceklere birlikte hazırlayacaklarını ifade eden Erdoğan, "Bugünler şüphesiz sizlerle çok daha güçlü oldu. Bundan sonraki süreçte yine sizlerle birlikte Allah'ın izniyle çok güçlü olacağız. İçimize sızan hainler noktasında çok daha hassas olacağınıza inanıyorum. Görüldüğü gibi kendilerini çok iyi kamufle eden bu zalimler özellikle Özel Harekat'ta 56 asil kardeşimizi, o genç aslanlarımızı şehit ettiler. Bugüne kadar birçok yerde malum, birçok polis kardeşimiz şehit oldu. İnşallah bundan sonraki süreçte mücadelemiz çok daha kararlı olacak." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehadetin sonunun, noktasının olmadığını belirterek, "Ölüm hepimiz için mukadder. Biz, kaza ve kadere inanmış bir inancın mensuplarıyız. Dolayısıyla nerede, ne zaman, nasıl geleceği belli olmayan bu şehadet, sizin yolculuğunuzun bizim de yolculuğumuzun mukadder sonucu olabilir ama ona gülerek giden insanlar olarak sizleri görüyorum. Sizleri tebrik ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun." ifadelerini kullandı.



Erdoğan, kucağında kızı Ecrin Nisa ile kendisini dinleyen polis memuru Mesut Tosun'u yanına çağırdı ve kız çocuğunu sevdi.