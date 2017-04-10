Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. Yılı

Yahşihan ilçesinde Türk polis teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü törenle kutlandı.



Kaymakamlık binası önünde düzenlenen törende, İlçe Emniyet Müdürü Erdal Akkuş'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.



Törene, Yahşihan Mühimmat Ana Depo Komutanı Bakım Albay Ali Güneş, Yahşihan Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uluyurt, idari amirler ve vatandaşlar katıldı.



İlçe Emniyet Müdürü Akkuş, törenin ardından makamında tebrikleri kabul etti. Tebrikata katılan vatandaşlara teşekkür eden Akkuş "Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Bu arada tüm bu vatan uğruna can veren şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyorum." dedi.